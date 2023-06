La “Color Corriamo“ colora il sabato di Porcari

Tutto pronto. Giornata tutta da vivere a Porcari, quella di oggi, dove è in programma la quarta edizione di “Color Corriamo“, iniziativa a cura del locale Centro commerciale naturale Porcari Attiva sorto in collaborazione con Confcommercio.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 17 in piazza degli Alpini, da dove partirà poi un percorso suddiviso in 4 tappe di “colore“ – giallo, verde, celeste e fucsia – con arrivo alla Torretta, luogo simbolo del paese. Il rientro è previsto per le 19 in piazza Orsi, dove la festa proseguirà con schiuma party e con la presenza di una mongolfiera per volo frenato, dj set con Teddy Romano, attrazioni per bambini, intrattenimento, danza e un maxi schermo per gli appassionati di calcio, che potranno seguire la finale di Champions League.

"Un evento per tutti - commenta la presidente del Ccn Porcari Attiva Renata Bonacchi - , ma pensato soprattutto per bambini, ragazzi e genitori".