La colonia d’oriente con tredici autori

Il festival quest’anno presenta alcuni dei più importanti nomi del fumetto orientale con 13 autori provenienti da Giappone, Corea, Cina e Taiwan.

Dal Giappone arrivano Naoki Urasawa (autore di 20th Century Boys, Pluto, Asadora!, Billy Bat e Monster; in collaborazione con Panini Comics); Hiro Mashima (autore di Fairy Tail ed Edens Zero; in collaborazione con Star Comics); Usamaru Furuya (in collaborazione con Coconino Press, protagonista della mostra Usamaru Furuya: This Time is Different a Palazzo Ducale); Masaaki Ninomiya (autore di Gannibal, in collaborazione con Hikari Edizioni); Kan Takahama (autrice di Memorie dell’Isola Ventaglio, ospite di Lucca Comics & Games e l’Arcivescovado di Lucca con la collaborazione di Dynit Manga e protagonista di una mostra off); Keigo Shinzo (autore di Tokyo Alien Bros., in collaborazione con Dynit Manga); Shintaro Kago (in collaborazione con Hollow Press, presenterà il primo volume della nuova serie Parasitic City); Satsuki Yoshino (autrice di Barakamon, in collaborazione con Goen – Rw Edizioni); Eldo Yoshimizu (da Bao Publishing, presenterà Gamma Draconis).

Ma le "voci d’Oriente" non finiscono qui: dalla coreana Mingwa (autrice di BJ Alex, in collaborazione con J-POP Manga), al cinese Liang Azha (autore di manhua, presente in collaborazione con Jundo), agli esponenti di Taiwan Animo Chen (con Add Editore) e Rimui Yumin (con Dala Publishing).