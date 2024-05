La cittadella dello sport. Approvato il progetto

Sarà una cittadella dello sport. Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del centro sportivo polivalente nello spazio sagra di Marginone, dal valore finale di un milione e 300 mila euro, che consentirà all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio di presentare ora il progetto ai bandi per ottenere il finanziamento necessario alla sua realizzazione. Quello che nascerà a Marginone, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale altopascese, condivise anche con i referenti del comitato paesano, sarà una nuova cittadella dello sport in grado di ospitare una vasta gamma di discipline ed attività, diventando un fulcro di aggregazione per la comunità locale e non solo. Il centro sportivo, di ultima generazione, sarà caratterizzato da moderne tribune, spogliatoi e spazi attrezzati per oltre cinque discipline sportive diverse al suo interno, tra basket, pallavolo, pattinaggio freestyle, calcio a 5, tennis e molto altro.

Inoltre, sono previsti campi disponibili all’esterno per ulteriori sport ed eventi. Il nuovo spazio sarà realizzato nei terreni di proprietà comunale in via Generale La Marmora, integrandosi con l’area già utilizzata per la sagra e la tensostruttura temporanea della società di pattinaggio Asd L’Acquario. Di questa duplice operazione beneficerà non solo la frazione di Marginone, ma l’intero territorio senza consumare ulteriore suolo. Il percorso di realizzazione nasce da una stretta sinergia tra l’amministrazione comunale e il Circolo Fo.Ri.Ma.

Il centro polisportivo, aperto anche agli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria, sarà sempre attivo tutto l’anno. La struttura sarà divisa in diverse aree: spogliatoi indipendenti in cemento armato e una zona docce. Accanto si prevede un locale tecnico e un bagno fruibile durante la sagra. Ci sarà un campo coperto con tribune telescopiche per aumentare i posti a sedere fino a 100 persone. All’interno della nuova struttura ci sarà spazio per il basket, il calcetto, la pallavolo, il tennis, la pallamano, il pattinaggio freestyle, la scherma storica, il taekwondo, le tante e diversificate attività di svago per tutti, anche persone con disabilità. In previsione sarà eventualmente possibile completare il centro polivalente, cercando nuovi finanziamenti, attrezzando anche i campi esterni da dedicare ad altri sport come tennis e paddle.

Massimo Stefanini