La città ’vince’ alla Bit di Milano: "Un milione di pernottamenti nel ’24 è record di arrivi e presenze"

Lucca e l’ambito territoriale della Piana si confermano una destinazione turistica in continua espansione, con una crescita equilibrata, attentamente gestita e lontana da fenomeni di over tourism. Alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore, l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini, in rappresentanza di tutte le istituzioni del territorio della Piana, ha presentato la strategia messa in campo, gli obiettivi del 2025 e i dati relativi agli arrivi e alle presenze nel 2024, che registrano un ulteriore incremento rispetto a un 2023 che già aveva segnato numeri da record.

Nel dettaglio, il Comune di Lucca nel 2024 ha fatto da traino all’intero territorio della Piana accogliendo 385.595 visitatori, con un aumento del 9.29% rispetto all’anno precedente, mentre le presenze turistiche – ovvero il numero complessivo di pernottamenti – hanno superato il milione, raggiungendo quota 1.026.570 e crescendo dell’8,95%. Anche l’intero ambito territoriale della Piana di Lucca ha registrato un andamento positivo, con 483.051 arrivi (+10,99%), 1.348.325 presenze (+9,90%) ed una permanenza media tra i 2,7 e i 2,8 giorni. Numeri che confermano il forte appeal turistico della città e del suo territorio, frutto di una strategia mirata di promozione e valorizzazione.

L’assessore Santini ha poi illustrato alla stampa presente alla Bit e agli operatori del settore il progetto Strade di Lucca Bike Hub, insieme all’ideatrice dell’iniziativa Silvia Livoni.

Il progetto mira a sviluppare un turismo sostenibile e inclusivo nella Piana di Lucca, con un’attenzione particolare al cicloturismo e al turismo slow. Grazie a un lavoro di mappatura e formazione durato due anni, il territorio è stato certificato come destinazione cicloturistica internazionale, offrendo oltre 1.000 km di percorsi ciclabili e 22 itinerari, tra cui la Francigena Massa-Lucca e la Ciclopedonale Puccini. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Toscana e guidata dal Comune di Lucca, coinvolge sei comuni e prevede una rete di servizi dedicati ai ciclisti, tra cui strutture ricettive bike-friendly, noleggio bici e punti ristoro. Il fiore all’occhiello è il Grand Tour Strade di Lucca, un percorso di 169 km che collega tutti i territori, attraversando colline, borghi storici e luoghi di interesse culturale. L’assessore Santini ha infine espresso grande soddisfazione per l’attenzione riscontrata attorno ai progetti della Piana di Lucca e per la partecipazione alla BIT, sottolineando come questo evento rappresenti una vetrina internazionale fondamentale per la promozione turistica: "Essere protagonisti alla BIT significa affermare la forza della nostra offerta turistica in un contesto internazionale. I dati parlano di una crescita costante, frutto del lavoro di promozione e valorizzazione del nostro patrimonio".