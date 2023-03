La città protagonista di Sharing Tuscany Offerta turistica di appeal per oltre 50 buyer

La nostra città è grande protagonista alla terza edizione di Sharing Tuscany, in corso di svolgimento da ieri e fino al 26 marzo nella suggestiva location della Fortezza Medicea del borgo di Montepulciano. Presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore al turismo Remo Santini, che ha illustrato il fitto calendario di eventi per il 2023, prospettando una tale varietà di appuntamenti che proiettano secondo gli esperti la Piana di Lucca tra le mete più visitate della Toscana e dell’intero centro nord Italia. L’evento, organizzato da Toscana Promozione Turistica, si pone l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda nazionale e offerta regionale, con spazio per i vari ambiti che hanno l’occasione di presentare programmi, dati e statistiche relative al proprio territorio. “Il calendario 2023 degli eventi lucchesi propone momenti di grande musica, ma anche di approfondimento storico, culturale ed eno-gastronomico – ha commentato l’assessore Remo Santini – e siamo contenti di constatare il crescente interesse a livello regionale, nazionale e internazionale verso la nostra città. Questa programmazione – prosegue – è frutto di un lavoro che mira ad eliminare la bassa stagione da una città che ha tutte le caratteristiche storiche, artistiche e culturali per collocarsi tra le mete turistiche più ambite della nazione, come testimoniano i trend in netta crescita che anche quest’oggi abbiamo presentato con orgoglio”. Presenti all’evento oltre 50 buyer nazionali.