La città piange Giuseppe Lanza

La scomparsa di Giuseppe Lanza ha destato grande impressione prima di tutto nel mondo del commercio lucchese, di cui Lanza è stato protagonista per una vita intera con una profonda vocazione all’innovazione. A esprimere le proprie condoglianze è prima di tutto Confcommercio.

"Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara - si legge in una nota - ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Giuseppe Lanza (nella foto di Alcide), figura di riferimento per il commercio non solo lucchese, ma dell’intero territorio provinciale, oltre che fondatore della catena di negozi lanciata con Peter Pan e Panda, tuttora in attività all’interno del centro storico".

E sul ruolo di commerciante all’avanguardia nel panorama cittadino, si soffermano il presidente e la direttrice di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, che esprimono il loro cordoglio per "un altro pezzo di storia del commercio che purtroppo dobbiamo salutare", ricordandone "la passione e la lungimiranza che gli permise di aprire, assieme alla moglie Roberta, il primo negozio per bambini della città di Lucca".

"Alla famiglia di Giuseppe - conclude la nota - vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso dell’intera struttura di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, in particolar modo al figlio Federico che dell’associazione è componente di giunta e presidente interprovinciale del sindacato Federmoda".

Alla famiglia, le più sincere condoglianze anche da parte della nostra redazione.