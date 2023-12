"La chiusura è del Comune di Pescia. Che ci risulta essere a guida Pd"

C’è il ricorso al Tar, con udienza il 12 gennaio. Ma intanto il Comune di Villa Basilica respinge al mittente le accuse. "La chiusura di via delle Cartiere è dell’amministrazione comunale di Pescia, che ci risulta essere a guida Pd. Noi, con il supporto delle aziende locali e di Confindustria, abbiamo tentato tutte le strade possibili per trovare soluzioni alternative". E’ la replica del sindaco di Villa Basilica Elisa Anelli e del vice Giordano Ballini (foto) al segretario Democratico Del Carlo. "Non più tardi di un mese fa - proseguono Anelli e Ballini - abbiamo ribadito la nostra disponibilità al dialogo e al confronto. Purtroppo non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta né di collaborazione. La viabilità, infatti, resta chiusa al traffico, senza possibilità di conoscere la data in cui si intende concludere l’opera. Insieme a Confindustria e alle aziende locali, che stimano in un milione di euro al giorno la perdita economica e che si erano anche proposti di contribuire a coprire gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da una diversa organizzazione del cantiere, avevamo proposto soluzioni alternative: ad esempio procedere con i lavori nel tardo pomeriggio, durante le ore notturne o nel week-end. Avevamo anche chiesto di lasciare via dei Pasquinelli a doppio senso regolato da semaforo, per permettere al traffico, soprattutto mattutino, di defluire. Ma abbiamo ricevuto solo No. Come si può pensare di fare transitare oltre 200 tir nella sola finestra oraria che va dalle 12 alle 13? I mezzi di soccorso da dove dovrebbero passare? Ci sono famiglie che devono accompagnare i bambini a scuola e poi entrare a lavoro, non possono rimanere ferme nel traffico".

"L’ordinanza sta causando disagi enormi - concludono - , ma attualmente il cantiere installato per la costruzione dei marciapiedi lascia ampio spazio per fare transitare i mezzi: perché chiudere la viabilità, allora?".

Massimo Stefanini