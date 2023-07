La chitarra jazz di Pat Metheny nell’amata Lucca

Il Summer Festival riporta

sul palco dopo più di vent’anni (nel 1999 e nel 2000 in piazza Anfiteatro) Pat Metheny, universalmente riconosciuto come uno dei più grandi chitarristi della storia, vincitore di 20 Grammy Awards, capace di spaziare tra i più vari generi musicali e di collaborare con leggende come Ornette Coleman, Herbie Hancock, Milton Nascimento e David Bowie. Molto legato all’Italia e al suo pubblico, ama Puccini, Verdi e Pino Daniele e ha gran bei ricordi di Lucca e del Summer: "Lucca è un posto spettacolare - ci ha detto - e suonare in piazza Anfiteatro è stato un sogno".

