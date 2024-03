“La chimera“ inaugura il cartellone di marzo al Cineforum Ezechiele

Prende il via stasera alle 21.30, al cinema Astra, il nuovo programma del Cineforum Ezechiele 25,17 con la proiezione del film di Alice Rohrwacher La chimera. Forte di un generale apprezzamento da parte di critica e pubblico e al centro di polemiche per una circolazione nelle sale non all’altezza, il film narra di un giovane archeologo inglese degli anni 80 che si ritrova coinvolto in Maremma in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi, finendo nel mondo clandestino e pieno di trappole dei tombaroli. Alice Rohrwacher scava con maestria nelle pieghe di un cinema sospeso, tra la natura e il progresso, tra la vita e la morte, tra il visibile e l’invisibile.

Il programma prosegue nelle settimane successive con alternarsi tra prime visioni e film classici restaurati. Tra le altre, riveste particolare significato per la stretta e drammatica attualità, la prima visione del film documentario Navalny, premiato con l’Oscar nel 2023 e incentrato sulla figura del dissidente russo e oppositore di Putin, recentemente assassinato mentre era detenuto nella carceri siberiane. A seguire lunedì 11 marzo alle 21.30 nell’Auditorium della Fondazione Bml - Prime visioni, Navalny di Daniel Roher. Martedì 12 marzo ore 21.30 al Cinema Astra – Il Cinema ritrovato, Persepolis di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. Mercoledì 13 marzo ore 21.15 nell’Auditorium Da Massa Carrara – Porcari, Nata per te di Fabio Mollo. A seguire martedì 19 marzo alle 21.30 al cinema Astra, prime visioni, Viaggio in Giappone di Élise Girard. Venerdì 22 marzo all’Auditorium Fondazione Lazzareschi – Porcari, ore 18.30, Don milani e il cinema, un incontro a cura di Marco Vanelli, Don Alessandro Andreini e Vito Rosso. Alle 21.15 Un prete scomodo di Pino Tosini. Martedì 26 marzo ore 21.30 al Cinema Astra – Il Cinema ritrovato Quarto potere (Citizen Kane) di Orson Welles.