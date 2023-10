“La Caserma“. Da Montecarlo arriva Andrea

La sua presenza non può passare inosservata, grazie a una muscolatura davvero invidiabile, costruita con sacrifici. È la sua fissazione, ammette Andrea Del Frate, di Montecarlo, tra i 24 protagonisti della 2° edizione de "La Caserma". Aspirante recluta del docureality di Rai 2, studente, giocatore di basket, si definisce un “Body weight atlet“: "Mi alleno per la costruzione di massa muscolare usando solo il peso del mio corpo – spiega nel suo video di presentazione (vietato da contratto parlare pubblicamente del programma prima della messa in onda) -. Il mio obiettivo è toccare i 100 chili e rompere il tabù per cui non sia possibile col solo corpo libero, senza sollevamento pesi, costruire masse importanti". La prima edizione della caserma fu trasmessa nel 2021. La seconda è stata girata sempre quell’anno, ma la messa in onda prevista per primavera del 2022 è slittata "per motivi di guerra", aveva spiegato la produzione: il conflitto in Ucraina aveva reso inopportuna la trasmissione in tv. Era poi stata annunciata per la scorsa primavera, ma ancora rinviata per lo stesso motivo. Ora, dopo due anni, ci siamo: il programma andrà in onda tra il 5 novembre e il 3 dicembre, di domenica in prima serata su Rai 2. I protagonisti sono ragazzi tra i 18 e i 23 anni, della "Generazione Z", provenienti da tutta Italia. Per un mese vivono un’esperienza di addestramento paramilitare in caserma. Tra di loro c’è anche Andrea Del Frate che, oltre alla fissazione col mondo del fitness, si definisce anche un “festaiolo: amo le serate e andare a ballare“.

Anche se, una volta al centro della pista, ammette, "mi vola via spesso e volentieri la maglia", per sfoggiare "ciò per cui lavoro tutto il giorno". Ama piacere agli altri, "ma quello che faccio è per piacere a me stesso, anche se sono apprezzato dal genere femminile". Prima di entrare nella caserma aveva due timori: "Sono terrorizzato dall’altezza e dal pensiero di essere su un cavo sospeso e cadere di sotto". L’altro è "il mio possibile cambiamento fisico a fine di questa esperienza. Spero di riuscire a superare me stesso e combattere questa mia fissazione e riportarla su degli standard normali, perché possa essere meno irrequieto".

Manuela Plastina