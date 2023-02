La casa di Bertoncini diventa centro culturale

A Castelnuovo la casa del pittore Gino Bertoncini diventa Centro Culturale.

Infatti, nei giorni scorsi, presso lo studio del notaio Giampiero Petteruti, nel capoluogo garfagnino, si è concluso formalmente il contratto di compravendita con cui monsignor Angelo Pioli, parroco e legale rappresentante della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, ha venduto l’abitazione "Bertoncini".

Ciò è stato possibile grazie ai contributi offerti da Paolo Guidi, Graziano Cipollini, Massimiliano Lunardi, Bernardo Bernardi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I contributi sono stati affidati ad "Éidos Garfagnarti-Associazione di promozione sociale", che ha così potuto acquistare a favore del Comune di Castelnuovo la proprietà del complesso immobiliare e per sé stessa l’usufrutto con durata di trenta anni.

La "Éidos Garfagnarti-Associazione di promozione sociale", si è pertanto fatta carico di realizzare l’obiettivo di rendere la casa Bertoncini luogo di memoria del maestro e di accoglienza per attività culturali, senza scopo di lucro, rivolte all’intera comunità, in collaborazione con il Comune.

I componenti dell’Associazione Éidos-Garfagnarti sono Fosco Bertoli presidente, Sergio Suffredini vice presidente, Giuseppe Lucchesi consigliere, Alberto Cresti, Franco Carlo Guidi, Giancarlo Pineschi, Iacopo Regoli, Pier Angelo Scatena, Tullio Bonuccelli, Pierluigi Triti, Piero Biagioni, Silvia Tortelli, Daniela Bonaldi, Pierfrancesco Cavani. Il 9 maggio 2012 a Castelnuovo moriva Gino Bertoncini, pittore,dalla comunità locale particolarmente stimato, insegnante di Lettere e grande conoscitore di musica classica.

Bertoncini, con lascito testamentario, aveva donato alla Parrocchia di Castelnuovo la casa, in via XX Sttembre, 24, dove era nato il 27 dicembre 1930 e dove aveva vissuto con il fratello Emilio e la sorella Renata. Nel corso degli anni, si sono svolte iniziative mirate al ricordo del pittore, in modo particolare nell’estate del 2017 è stata allestita presso la chiesa di Santa Lucia, a pochi passi dall’abitazione, una retrospettiva della sua opera, corredata da un catalogo, promossa all’associazione Iagb, con la collaborazione del Comune di Castelnuovo.

Nello stesso tempo era andata maturando l’idea di acquistare l’immobile per destinarlo a sede espositiva di opere del maestro e a spazio dove svolgere varie attività culturali, di promozione sociale.

Oggi quell’auspicio è diventato realtà.

Dino Magistrelli