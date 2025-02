La Caritas invita a non sottovalutare: "Investire sulle politiche sociali"

Il rapporto sulle povertà presentato a Firenze, ha visto anche la partecipazione di Don Simone Giuli, direttore della Caritas di Lucca. Il quale, già in passato, aveva avuto modo di esprimersi sulle condizioni legate alla povertà e alla marginalità. Oggi, alla luce del quadro aggiornato, la sua riflessione si fa ancora più profonda.

"La situazione non è delle più rosee – afferma il direttore – e noi questo lo tocchiamo con mano tutti i giorni; il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere indubbiamente modificato attraverso interventi ad hoc, ma la sua scomparsa ha di fatto lasciato fuori da una possibilità di sostegno molti nuclei". Don Giuli, dal suo osservatorio, vede una crescente povertà che nel tempo si sta trasformano, arrivando a colpire anche quei nuclei dove il lavoro magari c’è ma – per una definizione contraddittoria – è classificato come “lavoro povero”.

"C’è il problema legato al lavoro, al suo accesso e agli stipendi da adeguare – afferma Don Simone – e quello che emerge anche da quest’ultimo Rapporto presentato a Firenze, è l’aumento della povertà educativa che sta dentro alla povertà delle famiglie".

La Caritas di Lucca, ha all’attivo 30 centri di ascolto disseminati sul territorio ma Giuli sostiene che "ne occorrono altri, per esempio uno nella zona est del Comune di Capannori e per la Versilia uno nel centro città".

Ma la visione della Caritas di Lucca, come del resto di quella nazionale, passa da un fattore: "Occorre investire maggiormente sulle politiche sociali; nel contempo è auspicabile tornare a desiderare una società più giusta, creando fiducia; si parla tanto di sicurezza – dichiara il direttore della Caritas – ma intervenire su leve importanti che agiscano sul lavoro, che non creino sacche di marginalità ed esclusione, che diano a tutti la possibilità di curarsi, significa restituire anche una società più sicura". Prosegue Don Simone: "Io continuo a desiderare una società fondata sulla condivisione e non smetto di pensare che proprio adesso è il momento che la politica sia meno divisiva, riportando il ragionamento a ciò che diceva Papa Giovanni XXIII° con il concetto di unire e non dividere, uscendo da un mondo meno polarizzato e più attento a distribuire, da parte di chi ha maggiori possibilità verso coloro che non le hanno". A Lucca la Caritas conta su molti volontari e su uno staff che lavora per poter accedere a progetti utili alle politiche di sostegno, muovendosi attraverso una rete relazionale con amministrazioni pubbliche e non. L’appello, ancora una volta, è quello rivolto a quanti, sul nostro territorio, vogliono contribuire attraverso la forma volontaria nell’impegno quotidiano.

Maurizio Guccione