La canzone-riscatto dell’artista lucchese Bea Mazzanti “Freakybea“

“Questa Canzone” è il brano che Freakybea ha scritto per la figlia più piccola. E’ una canzone luminosa che riflette l’emozione di essere madre e dell’assaporare giorno per giorno l’essenza di un figlio in tutte le sue sfaccettature. “Uscendo da un’esperienza decennale di violenza domestica, tornare ad essere madre assume un significato ancor più profondo – dice la cantante lucchese – che pone le sue radici in un estremo senso di protezione ma allo stesso tempo anche in una forma di spiccata sensibilità emotiva, che trasforma ogni gesto della figlia in una musica indelebile“. Il suo brano affronta l’entusiasmo della scoperta del mondo di una bambina con toni romantici ma ispiranti, addentrandosi in un pop fresco e moderno, sviluppando le sonorità in perfetta sinergia con l’evolversi del testo. Il sound segna un’altra chiave di lettura che l’artista ha aggiunto nel suo background pop-rock, spostando i limiti dell’adattabilità ancora più avanti. Il brano è stato presentato nella categoria inediti al Festival del Cantagiro 2023 dove ha conquistato la finale ed il Premio Speciale “Mio”.

Sarà inserito nella compilation del Festival del Cantagiro 2023 che verrà presentata a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. “Questa Canzone” sarà disponibile a partire da oggi su tutte le piattaforme digitali. Bea Mazzanti, in arte Freakybea, è una vocal coach lucchese, performer, cantautrice e produttrice, laureata in “Contemporary Popular Music” presso la “Middlesex University Londra” con dottorato in canto moderno presso Music Academy 2000 di Bologna. Nel 2011 partecipa alla trasmissione in prima serata su Rai Uno de “I Raccomandati”, duettando con Fausto Leali, il quale a seguito dell’incontro la inserirà nella sua biografia.