La calda estate dei lavori Bypass e cavalcavia Subito le polemiche "Ci hanno penalizzato"

“Ci hanno inevitabilmente danneggiato, sarebbe stato meglio se avessi chiuso per ferie”. Iniziano tra le polemiche i lavori stradali nella zona di San Concordio e quelli sul cavalcaferrovia di viale Europa. Si, perché da ieri nel quartiere bisogna fare slalom tra lavori, bypass e strade chiuse. Lo stradone di viale Europa, che collega la città all’imbocco dell’autostrada, è stato completamente chiuso dalla circonvallazione e per tutto il tratto del cavalcavia, per lavori di miglioria stradale, fino al 15 agosto compreso.

Per questi quindici giorni la zona nevralgica del traffico cittadino è off limits e il traffico deviato principalmente verso San Donato fino a via Città Gemelle in direzione di viale Puccini, via Vecchia Pisana e viale Luporini fino alla circonvallazione, verso San Concordio già penalizzata da altri lavori ben noti.

Infatti, in concomitanza della chiusura del calvalcavia, ieri è stato anche aperto il bypass difronte alla chiesa di San Concordio con tanto di segnaletica modificata, che durerà per quattro mesi. Questi molteplici cambiamenti preoccupano fortemente i commercianti della zona che avrebbero preferito avere un preavviso adeguato per riorganizzare le loro attività e limitare i danni.

“Chiudendo qusta strada, non fanno un danno solo alla circolazione e alle abitazioni, ma anche a noi commercianti – commenta Brunello Gambini proprietario del Blanco ristocaffè, sul viale Europa –. Così le nostre attività vengono limitate e i clienti non sono invogliati a fare le code per arrivare da noi. In più non abbiamo avuto modo di organizzarci, perché sarebbe stato meglio andare in ferie. Con soli tre coperti a pranzo potrei benissimo chiudere”.

A preoccupare è principalmente la limitazione del passaggio, quindi il completa isolamento della zona, che penalizza di fatto i negozi e i ristoranti. Per non parlare dell’imbocco autostradale nelle ore di punta che arrecherà alle zone di San Concordio non pochi problemi di viabilità e traffico. “D’altronde le migliorie sembrerebbero necessarie, questo però non vuol dire che debbano tagliare fuori le attività, non facilitandone il lavoro”.

Rebecca Graziano