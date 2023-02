La Buonriposi su foibe e Gobetti "Non sapevo nulla dell’iniziativa"

"Non ne sapevo nulla, ma non si possono indottrinare le persone": è duro quanto amaro il commento del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi all’indomani dell’incontro che ha visto centinaia di studenti, guidati dai rispettivi insegnanti, riuniti in San Francesco per ascoltare le parole di Eric Gobetti. Uno storico non nuovo a posizioni tese a sminuire il dramma degli italiani infoibati e di quelli costretti a scappare dall’Istria, Dalmazia e Fiume. "Tesi negazioniste", le hanno definite in molti.

Una scelta che sta facendo discutere anche nel mondo scolastico dove i primi a prendere posizione critica è stato il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani "E’ doveroso proporre agli studenti tematiche storico – civile – scrive Romano Pesavento – sarebbe anche opportuno favorire lo scambio dialettico anche tra differenti orientamenti ideologici, senza indulgere a forme di negazionismo, laddove, ormai, testimonianze, studi, eminenti esperti del settore abbiano dimostrato l’evidenza di orribili accadimenti (shoah, foibe) che ci si ostina a mettere in discussione". Al Provveditorato agli Studi, però, non ne sapevano nulla, come conferma Buonriposi. "Non ne sapevamo nulla noi, ma anche molti insegnanti".

Se l’avesse saputo come si sarebbe comportata? "Se fossi stata coinvolta, avrei detto che sarebbe stato necessario sentire più voci: la scuola deve dare gli strumenti culturali, ma il pensiero critico deve formarsi per proprio conto, non si possono indottrinare le persone. E personalmente non sono disponibile ad avallare incontri dove si fa del negazionismo sulle foibe o sull’olocausto".

Sta di fatto che molti presidi hanno permesso l’invio dei ragazzi. "Ferma restando la libertà didattica degli insegnanti, credo che molti presidi non sapessero nemmeno che era un argomento così tagliente, lo avessero saputo, probabilmente non avrebbero mandato i ragazzi".

Effettuerà approfondimenti? "Come provveditore posso esprimere una opinione, come ho fatto, ma non ho strumenti normativi per andare a svolgere verifiche, semmai è un qualcosa che può essere fatto dai miei superiori". Sta valutando se promuovere un incontro dei ragazzi con qualcuno che le foibe e le persecuzioni anti italiane sul confine orientale le ha vissute sulla propria pelle o in famiglia? "C’ho pensato, ma vorrei si facessero avanti i molti insegnanti che s non sono d’accordo su quanto è successo".