La Bohème inaugura la stagione operistica

Al via venerdì 20 ottobre (ore 20.30) con replica domenica 22 (ore 16) la Stagione operistica del Teatro del Giglio con uno tra i titoli più amati e conosciuti nel repertorio del Maestro Puccini, La bohème, in scena nell’allestimento prodotto dal Ravenna Festival nel 2015, e ripreso dal Teatro Alighieri nella stagione 2023 in coproduzione con il Teatro del Giglio, il Galli di Rimini, il Comunale di Ferrara e il Verdi di Pisa.

L’opera, che riprende la tournée proprio dal nostro teatro, va in scena con la regia e l’ideazione scenica di Cristina Mazzavillani Muti, che firma un allestimento elegante e di forte impatto visivo (complici le luci di Vincent Longuemare, il visual di David Loom e i costumi di Manuela Monti). Nulla di farsesco o lezioso per questa Bohème: "È intrisa di uno spirito ironico, disincantato e a tratti anche feroce e impietoso - sottolinea Mazzavillani Muti - come se le atmosfere tipiche del Simbolismo ci trascinassero in quelle cupe e claustrofobiche dell’Espressionismo, presaghe dell’orrore del conflitto mondiale che sarebbe seguito di lì a poco."

In buca c’è l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini guidata da Nicola Paszkowski; le scene virtuali ispirate all’onirica fantasia del pittore Odilon Redon sono opera del visual designer David Loom, del video programmer Davide Broccoli e del lighting designer Vincent Longuemare. Al soprano Vittoria Magnarello, è affidato il ruolo di Mimì; ad Alessandro Scotto di Luzio quello di Rodolfo. Alessio Arduini, Clemente Antonio Daliotti e Luca Dall’Amico compongono, con Scotto di Luzio, il quartetto dei bohémiens, mentre Alessia Pintossi è Musetta. Completano il cast Fabio Baruzzi come Benoit, Graziano Dallavalle nei panni di Alcindoro e del sergente dei doganieri e Ivan Merlo in quelli di Parpignol. Impegnato sul palcoscenico, come giocoliere, sarà Angelo Panebianco. Corrado Casati guida il Coro Teatro Municipale di Piacenza, mentre Lorenzo Corsaro prepara il Coro delle voci bianche del Teatro del Giglio e della Cappella Santa Cecilia; Nicola D’Arrigo è alla guida della Filarmonica Giacomo Puccini di Nozzano (Lucca).

"Sento la solitudine livida e insoddisfatta che attanaglia ogni personaggio – spiega la regista Cristina Muti – e laddove c’è lo scherzo sento il beffardo, dove c’è il farsesco avverto la cattiveria sottile. Dove c’è il pianto sento l’urlo e dove c’è amore intravedo invece incomprensione, mentre dove c’è amicizia sento incomunicabilità. E in questo freddo, in questo ghiaccio che tutto avvolge, vorrei che la poesia, la malinconia, il senso di morte incombente su tutto e su tutti, il mistero sul senso stesso della vita ci convincessero e commuovessero nel profondo." A segnare questa Bohème è il desiderio di formulare un dramma di incomunicabilità, dove ci si interroga – senza illusioni – sulle ragioni dell’esistenza, sul valore della ricerca artistica, sullo sgretolarsi del sentimento.