La biografia di Carlo di Borbone, “sconcertante“ Duca di Lucca

Una collana attraverso la quale continuano a vivere classici senza tempo: volumi che tracciano la storia di Lucca e che la casa editrice Pacini Fazzi riedita periodicamente per appassionati e cittadini che desiderano continuare a conoscere ed approfondire storia, arte, personaggi del nostro territorio attraverso studi seri e ben documentati. E’ fresca di stampa la biografia di Carlo Ludovico di Borbone la cui prima edizione vide la luce nel 1986. L’autore è Giuliano Lucarelli, medico chirurgo, originario di Lucca e vissuto a Viareggio (1907-1988), professionista che oltre a dare un contributo scientifico alla propria specializzazione svolse anche una intensa attività di ricerca di storia locale dando alle stampe numerose monografie su argomenti inerenti la storia di Lucca, (Castruccio Castracani degli Antelminelli; Lucca Nel Medioevo; Dal Ducato Longobardo della Tuscia al Magraviato carolingio di Toscana) volumi editi dalla nostra casa editrice e oggi ripubblicati nella Collana dei “Classici della Cultura Lucchese” Attività di studio alla quale ha sempre affiancato un grande passione per per l’arte italiana del ‘900, che lo ha portato a costituire, insieme alla moglie Luciana Oppizzi, una importante collezione.

Il volume dedicato a Carlo Ludovico di Borbone Parma (diciannovesimo della ricca serie di ristampe) sviluppa in 18 capitoli la vita dell’ultimo Duca di Lucca inquadrandola all’interno di coordinate storiche nazionali: dalla restaurazione europea ai moti risorgimentali, all’ascesa al Pontificato di Pio IX. E traccia la ‘sconcertante’ biografia (parlando peraltro esplicitamente di anomalia psichica) di una vita dispendiosa e randagia, tra necessità imposte dal suo ruolo di governante al vizio del gioco, alla crisi religiosa, fino alla sua abdicazione da Duca di Lucca e alla anticipata reversione del Ducato lucchese alla Toscana.