“La biblioteca vi aspetta“. Creare podcast e video doppiati. Al via i laboratori per giovani

Laboratori per imparare a realizzare podcast e video doppiaggio (entrambi per giovani dai 14 ai 35 anni), e il biblioclub di letture libere ‘VoltaPagina’ rivolto a giovani under 30. Proseguono le attività gratuite proposte dal progetto Let’s Ginb ‘La biblioteca vi aspetta’, per favorire la frequentazione dei giovani delle biblioteche comunali. Sono iniziati nei giorni scorsi al polo culturale Artèmisia di Tassignano, ma è ancora possibile iscriversi. "Siamo molto soddisfatti per l’avvio di queste nuove attività – afferma l’assessore alle politiche giovanili, Claudia Berti –, perché, anche alla luce di un percorso partecipativo volto a sviluppare il protagonismo giovanile, vanno ad intercettare i reali interessi e passioni dei giovani del nostro territorio, che hanno l’importante possibilità di esprimersi creativamente, conoscere e sperimentare tecniche innovative e di accrescere il loro bagaglio culturale. Invito i giovani a prendere parte a queste attività che rappresentano anche straordinarie occasioni di socializzazione e di aggregazione". Il laboratorio di podcast si tiene ogni venerdì alle 18.30 ed ha l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti nella creazione di uno o più podcast da inserire sui social e su piattaforma online raggiungibile da QRcode inseriti nello spazio della biblioteca e nei contesti giovanili del territorio. Il laboratorio di video doppiaggio è in programma ogni venerdì alle 21 e vede la creazione di uno o più video doppiati da utilizzare e diffondere sugli spazi virtuali delle politiche giovanili. Il Biblioclub di letture libere ‘VoltaPagina si svolge ogni ultimo martedì del mese alle 17.30 e andrà avanti fino alla fine di maggio. Per informazioni è possibile rivolgersi al polo culturale Artemisia tel. 0583/936427.