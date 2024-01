La benedizione degli animali in San Pietro. Il rito sarà officiato dall’arcivescovo

Torna domenica, a pochi giorni dalla ricorrenza di S.Antonio Abate, per il decimo anno praticamente consecutivo, eccetto la sospensione forzata causa Covid, la “Benedizione degli Animali” organizzata dall’Associazione Anpana Lucca OdV in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca. Negli anni questa tradizione, riportata nella nostra città proprio dai volontari Anpana dopo decenni di assenza, si è rivelata un evento sempre più sentito dalla cittadinanza. Iniziato in sordina nella Parrocchia di Pieve S.Paolo con una ventina di animali, è stato poi realizzato, per diversi anni, con Mons. Castellani, nei pratini di Piazzale Arrigoni dietro il Duomo di S.Martino. Successivamente, con l’insediamento dell’attuale Arcivescovo, da 3 anni il rito della Benedizione degli Animali si svolge nella Chiesa di S.Pietro Somaldi ed ha visto incrementare notevolmente il numero di animali presenti che, nel 2023, hanno superato le 100 unità. Il rito di domenica a differenza degli anni passati, si svolgerà al mattino, precisamente alle ore 10 e sarà, come sempre, officiato dall’arcivescovo Paolo Giulietti. . Per informazioni contattare i numeri 366/2780347 o 347/0111662 oppure scrivere a [email protected].