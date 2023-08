La bella sfida di Classicum I giovani conquistano gli spazi del Real Collegio

Una trentina di giovani ambiziosi, quelli che hanno presentato all’interno del Real Collegio l’associazione “Classicum“ (nella foto di Alcide) che cresce e si organizza presentando così il nuovo assetto organizzativo del progetto già dato alla luce alcuni mesi fa.

Hanno tra i 16 e i 20 anni i ragazzi che si occuperanno della gestione amministrativa dell’idea coraggiosa di creare un punto di riferimento per gli eventi in città. A febbraio, durante la presentazione del progetto, la conferenza stampa si concluse con un appello nei confronti di enti e istituzioni in ricerca di appoggio. Appoggio che ad oggi sembrerebbe essere arrivato tempestivo e presente, oltre che dal comune di Lucca e dal presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini, anche da una decina di sponsor ufficiali.

L’imminente assetto dell’associazione Classicum è stato raccontato come una necessità di lavorare in sottogruppi che tratteranno organizzazione di eventi, creazione di un brand, musica, podcast, salute e attività fisica, passando per esperienze come viaggi e vacanze studio, lasciando spazio alla comunicazione e anche all’amministrazione. I ragazzi si divideranno in gruppi, in base alle peculiarità caratteriali e alle proprie passioni riusciranno ad autoindividuarsi in uno specifico gruppo.

Il cambiamento radicale nella concezione di Classicum viene caratterizzato grazie agli aiuti ricevuti dagli enti partecipanticome : Redbull, Ego wellness, unipolsai, quickmoda e molti altri. Rinnovamenti adoperati anche grazie al grande supporto del comune di Lucca e dell’assessore alle politiche giovanili Cristina Consani che, oltre ad appoggiare il progetto e i ragazzi che ne fanno parte si dice fiera del calendario e disponibile a collaborare.

“Abbiamo già programmato tutti i mesi a seguire per concludere il 2023, tutto il calendario per il 2024 è pronto e c’è una bozza per il 2025, in accordo con Real collegio, gli enti coinvolti e i vari sponsor. Abbiamo creato un sito internet da zero completamente dedicato a tutto ciò che riguarda Classicum, e per la facilitazione dell’organizzazione e gestione a tutto tondo degli eventi in programma. Tutto per garantire sicurezza a chi parteciperà, tenere le cose sotto controllo è importante anche per le emergenze qualora ci fossero”.

Le nuove funzionalità del sito web, la gestione dell’amministrazione del progetto, gli sponsor e molto altro garantirebbero sicurezze alle domande postesi durante questi mesi di stallo. “Questi giovani mi hanno arricchito, c’è da imparare da ognuno di loro, dalla loro ambizione e dalle grandi aspettative e progetti che hanno, per questo ho fatto in modo che avessero una sede stabile”, afferma Francesco Franceschini presidente del Real Collegio, che ospiterà l’associazione “Classicum“ nel prossimo periodo.

Rebecca Graziano