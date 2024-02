La battaglia degli agricoltori. Fondi per il presidio dalla Piana

Piena solidarietà ai colleghi che sono accampati con i loro trattori a Roma e di coloro che hanno marciato verso Bruxelles. C’è anche qualcuno di quelli che hanno cominciato partendo da Capannori e che sono arrivati a Lucca nei giorni scorsi, a bordo del loro veicolo. Gli agricoltori della Piana, però, non si sono limitati a dichiararsi d’accordo a parole, ma hanno raccolto circa quattromila euro che sono stati inviati nella capitale a sostegno di coloro che devono vivere lontano dalle proprie aziende in questi giorni. "Per renderci partecipi e non potendo essere fisicamente presenti alla protesta per motivi diversi – si legge in una nota – gli agricoltori della Piana di Lucca e di Pistoia, hanno deciso di sostenere economicamente i loro rappresentanti che stanno lottando per tutta la categoria, affinché portino avanti le nostre istanze e che da giorni sono accampati nella città capitolina da giorni, in attesa dia vere udienza da parte delle istituzioni per dare voce alle problematiche dell’intero settore".

"Il protrarsi del presidio - proseguono - richiede un notevole sforzo finanziario e allora abbiamo pensato ad un segno tangibile e concreto, come si suol dire in questi casi. Una raccolta fondi che rappresenta un sostegno ma anche la dimostrazione della riconoscenza per chi, con enorme sforzo e sacrificio, sta portando avanti questo impegno. In poche ore l’iniziativa ha fatto registrare un notevole successo, al di là delle aspettative e sono stati raccolti oltre quattromila euro, non solo dagli imprenditori agricoli ma, con piacevole sorpresa, anche da parte di semplici cittadini, solidali con la protesta". Fin qui la nota a cura de "Lunitaria" di Porcari, punto di riferimento per gli agricoltori della Piana.

Ma in che cosa consistono le rivendicazioni? Il Coordinamento riscatto agricolo, spinge per una revisione completa della politica agricola comune (PAC), un insieme di norme per l’erogazione dei fondi europei: qualcuno chiama in causa anche gli ambientalisti, ad esempio in tema di pesticidi. Legambiente, però, ribatte sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo sulla transizione ecologica, il Green Deal, ritenuto alleato strategico di chi coltiva la terra. Il problema è il basso reddito della maggioranza delle aziende agricole, sopraffatte da crisi economica, cambiamenti climatici e speculazioni finanziarie. Massimo Stefanini