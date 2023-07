La 5A si ritrova a cena a 40 anni dalla maturità

A distanza di 40 anni dall’esame di maturità per ragionieri all’Itcg "Luigi Campedelli" di Castelnuovo, gli alunni dell’allora classe VA si sono ritrovati da Eliseo a Gallicano per una cena all’insegna dei ricordi, dell’amarcord dell’ormai lontana gioventù e dell’amicizia rinnovata e rinforzata.

Da sinistra, in alto, i presenti alla serata: Gabriella Pieroni, Patrizio Tortelli, Stefano Baiocchi, Maria Grazia Fontana, Alessandra Battaglia, David Lunardi, Claudia Tortelli, Leonildo Leo Turri. In basso, sempre da sinistra: Marco Pieroni, Alceste Accorsini, Stefania Dini, Monica Rapaioli, Fabio Giusti, Antonella Fiori. Al momento di lasciarsi, gli ex alunni del "Campedelli" si sono disposti nella foto ricordo, ricalcando quella effettuata 40 anni fa, durante l’ultimo anno scolastico, in occasione di una visita di istruzione a Venezia.

Per tutti la promessa di ritrovarsi tra qualche anno, insieme anche ai pochi assenti dell’altra sera.