L’83 per cento degli espositori ha intenzione di tornare nel 2024

L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di 53 espositori che, essendo più numerosi rispetto al 2022, sono stati posti sui due piani del Real Collegio.

Circa il 20 per cento di essi ha partecipato a tutte le 18 edizioni mentre il 38 viene ormai da qualche anno. Per il 36 per cento è invece la prima volta: si tratta per lo più di operatori delle province di Pisa e Massa-Carrara, i territori di riferimento della nuova Camera di Commercio (assieme a Lucca).

Per quanto riguarda il lavoro e gli incassi, gli operatori risultano soddisfatti (il 79 per cento si dichiara abbastanza o molto contento dei cinque giorni). Tuttavia, in merito alla valutazione di questa edizione, il 41 per cento la considera peggiorata rispetto al passato.

Nonostante questa valutazione, l’83 per cento degli espositori ha intenzione di tornare ad esporre a "Il Desco" il prossimo anno. Tra i suggerimenti per migliorare l’evento, come evidenziato anche dai visitatori, si segnala l’esigenza di pubblicizzarla di più all’interno della città ma anche di allungarla o svolgerla in altri periodi dell’anno.

Le interviste effettuate presso commercianti e ristoratori che si trovano nell’intorno di 200-250 metri dal Real Collegio, hanno invece evidenziato la necessità di far conoscere di più la manifestazione: il 27 èper cento dichiara infatti di non sapere che fosse in corso in quei giorni contro un 8 degli operatori dei turismo.

Durante i 5 giorni della manifestazione, i commercianti e ristoratori della zona hanno registrato una crescita dei fatturati rispetto ad un fine settimana di stagione (alimentati anche dal periodo natalizio). Tra le azioni di miglioramento suggerite dai commercianti-esercenti pubblici esercizi vi è la richiesta di estendere "Il Desco" a tutta la città e di allungarne il periodo di svolgimento.

Gli operatori turistici chiedono invece una migliore pubblicizzazione.

