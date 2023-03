L’8 marzo presidio di protesta

L’8 marzo sarà organizzato un presidio di protesta da parte dei lavoratori di Essity, che ha stabilimenti anche ad Altopascio e a Porcari. Proprio in quel giorno infatti, la multinazionale incontrerà i sindacati nella sede di Confindustria, in piazza Bernardini, dove si daranno appuntamento gli addetti. All’orizzonte anche scioperi, ma per il momento non sono state ufficializzate le date. All’ordine del giorno della riunione la comunicazione di cessione del ramo di azienda Essity Italia. Ovvero, sarà ufficializzata la creazione di due divisioni, Private Labels (prodotti commercializzati con il marchio del distributore, anziché quello del produttore) e Brand dove si segue dalla nascita il prodotto stesso. Gli stabilimenti di Lucca 2, Lucca 1 e Collodi, si dedicheranno esclusivamente al Private Labels, mentre lo stabilimento di Altopascio del Brand, come i famosi fazzoletti Tempo. Parte integrante della fase di set-up del progetto è la riallocazione dei volumi di produzione e di altri asset tra i vari punti produttivi, per equilibrare i volumi stessi tra gli impianti in Europa. Questa vicenda dura da oltre un anno e vede il coinvolgimento di istituzioni locali e Regione. Quali i motivi di preoccupazione? I sindacati si sono sempre opposti a questa suddivisione, perché non sarebbe corredata innanzitutto da un piano industriale condiviso con le organizzazioni sindacali, secondo le quali mancherebbe la sottoscrizione di un testo dettagliato, sia sui volumi sia sulla salvaguardia del perimetro occupazionale; sempre secondo i sindacati, il settore private label è sovraccarico. L’azienda, l’ex Sca, ha sempre rassicurato sul futuro e sullo sviluppo dell’impresa.

Massimo Stefanini