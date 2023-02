Köerber, continua il braccio di ferro

Nuovo faccia a faccia tra sindacati e vertici Koerber dopo l’annuncio dei 90 esuberi. La procedura di mobilità resta bloccata, e questo, almeno per il momento, fa tirare un sospiro di sollievo mentre Massimo Braccini (Fiom) e Michele Folloni (Fim) tentano faticosamente di riportare la trattativa dentro i binari degli ammortizzatori sociali. Più ottimista Folloni: “L’azienda sta iniziando a comprendere che è importante gestire il momento attraverso i prepensionamenti e la cassa integrazione straordinaria – spiega il sindacalista Fim Cisl –. In questo modo è possibile gestire i carichi di lavoro e le problematiche sottoposte dall’azienda, scongiurando il rischio licenziamenti. Il campo da gioco si fa più delineato, sono piccoli significativi passi in avanti in una trattativa che mantiene un essenziale punto fermo: l’azienda non apre la procedura“. L’incontro è aggiornato al 21 (nella foto un momento del sit-in dei lavoratori).

“Si continua a lavorare per costruire un terreno di avvicinamento che ad oggi non c’è – evidenzia Braccini di Fiom Cgil Toscana –. Il punto focale resta il mandato esplorativo per intercettare i numeri di lavoratori che possono accedere al prepensionamento attraverso cassa integrazione straordinaria e Naspi, per dare risposte alle esigenze di equilibrio economico. Ma sindacalmente resta da chiarire un aspetto non secondario, quello legato al contratto di affitto per lo stabilimento visto che è in essere una disdetta per fine anno. So che questo rientra nelle trattative tra soggetti privati, ma può avere profondi riverberi sui costi e, quindi, sui lavoratori“.

Sul tema interviene “Potere al Popolo“: “Il ridimensionamento, anche se assorbito tramite cassa integrazione e prepensionamenti, è la vittoria dell’interesse di pochi sul bene collettivo e il futuro del territorio che ospita l’azienda. Potere al Popolo Lucca è a fianco dei lavoratori della Körber, per pretendere un piano sostenibile per la continuità produttiva e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro“.

L.S.