Kme, produzione in calo "Preoccupati per i salari dei lavoratori"

"La produzione metallurgica in Italia nel 2022 è calata del 10% e anche nel 2023, per quanto riguarda il primo semestre, si registra un’importante flessione produttiva. Per questo nello stabilimento KME di Fornaci di Barga continua l’utilizzo della cassa integrazione e nel mese di giugno potrebbero ulteriormente diminuire le giornate lavorative rispetto ai mesi precedenti." Ad esprimere la sua preoccupazione è Massimo Braccini, coordinatore nazionale FIOM gruppo KME: "Lo scenario internazionale, la fase di economia di guerra e la grave speculazione finanziaria, stanno sicuramente determinando scenari inediti. Tuttavia, siamo convinti – spiega - che il rame potrà essere il materiale del futuro e che sarà determinante per la transizione ecologica". C’è un però per Braccini per il quale nell’immediato si pone il problema della transizione produttiva e di come si può traghettare una fase delicata, contemplando anche le esigenze dei lavoratori che stanno subendo una pesante penalizzazione salariale, sia a causa dell’utilizzo dell’ ammortizzatore sociale, sia per l’impennata inflazionistica.

"Anche il premio di risultato, che per la prima volta dopo anni aveva dato una risposta positiva, (circa una mensilità aggiuntiva) alla fine è stato eroso dall’utilizzo della cassa integrazione." Il rallentamento produttivo poi ha determinato orari ridotti nelle turnazioni che hanno favorito ulteriori decrementi salariali. Il tutto per Braccini favorisce una pesante perdita del potere d’acquisto per i lavoratori KME e secondo lo stesso le minime misure adottate fino ad oggi appaiono insufficienti. Braccini fa sapere che le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’azienda di convocare la commissione economica congiunta, al fine di valutare gli andamenti economico - finanziari dell’azienda, in relazione allo sviluppo dei piani strategici: "A seguito dell’incontro convocheremo il coordinamento nazionale sindacale del gruppo KME e valuteremo quali iniziative portare avanti".