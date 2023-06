Kme, produzione in calo ma l’azienda regge

Se da un lato preoccupa il calo della produzione nei primi 4 mesi dell’anno, dall’altro l’azienda KME riesce a mantenere la sostenibilità operativa con un risultato positivo e il margine operativo lordo in linea con le previsioni. Sono questi i temi principali e soprattutto le riflessioni emersi dall’incontro che si è svolto venerdì fra i vertici aziendali, le Rsu e le organizzazioni sindacali sulla situazione dello stabilimento.

"La produzione stenta a ripartire perché al momento ci sono prodotti laminati che non tirano sul mercato ma a fronte di un calo dei volumi la sostenibilità economica dell’azienda rimane positiva – sottolineano i segretari di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil -. Nei primi 4 mesi del 2023 l’EBITDA (il margine operativo lordo) è stato in linea con il preventivato, nonostante siano state prodotte 3000 tonnellate in meno rispetto al budget".

Come reso noto ai sindacati l’azienda prevede una perdita del 28% dei volumi ma ILrisultato economico chiuderà ugualmente in positivo.

"A settembre – sottolineano i tre sindacati – se la situazione di calo degli ordini dovesse persistere non si può escludere l’ipotesi di un ricorso al contratto di solidarietà" Su questi temi il 13 giugno saranno convocate le assemblee sindacali di stabilimento per discutere con tutti i lavoratori le scelte per il futuro.