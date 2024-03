Kme, ok alla piattaforma per il rinnovo del contratto

Come fanno sapere i coordinatori nazionali delle sigle sindacali FIM, FIOM, UILM Gruppo Kme, Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi, i lavoratori del gruppo Kme hanno approvato con il 90,8% l’ipotesi di piattaforma sul rinnovo del contratto aziendale.

La piattaforma è stata presentata nelle assemblee svolte in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo e poi è stata votata tramite referendum. Per quanto riguarda KME Fornaci di Barga i voti a favore sono stati 254, 26 i no e 5 le schede bianche mentre in totale, considerando anche le altre realtà di Kme srl sparse su tutto il territorio, tra Firenze, Sct Serravalle Scrivia e Ilnor Brescia, i voti a favore sono stgati 457; 41 i no, una scheda nulla e 4 astenuti.

La piattaforma, fanno sapoere i sindacati, è stata presentata alla direzione aziendale kme nell’incontro che si è svolto ieri a Fornaci di Barga d è stato concordato un nuovo incontro al fine di iniziare il negoziato tra le parti. "Ringraziamo i lavoratori – scrivono Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi - per la partecipazione al voto e per l’importante consenso manifestato a sostegno dell’ipotesi di accordo".