Kme, nuova flessione: Timori dei sindacati a Fornaci di Barga Il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm del gruppo Kme ha discusso l'andamento economico e finanziario dell'azienda. I sindacati sono preoccupati per il calo dei volumi produttivi e chiederanno un incontro nazionale in plenaria per discutere delle prospettive.