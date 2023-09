Kme, l’allarme dei sindacati: "Proccupati per il calo produttivo. I lavoratori in sofferenza"

Pesante riduzione dei volumi produttivi e lavoratori in sofferenza nel Gruppo KME. Lo dichiara la FIOM, in particolare Massimo Braccini, coordinatore nazionale FIOM gruppo KME secondo il quale si continua a registrare una fase difficile per il settore metallurgico in cui lo scenario internazionale, la fase di economia di guerra e la grave speculazione finanziaria, stanno sicuramente determinando scenari inediti. Braccini si concentra però su KME e sui siti produttivi Kme in Italia, ovvero Fornaci di Barga (e Serravalle Scrivia (AL) dove vengono utilizzati ammortizzatori sociali: contratto di solidarietà e cassa integrazione. "Siamo preoccupati -dichiara - per il continuo calo produttivo e l’aumento dell’utilizzo dei giorni di ammortizzatori sociali. A Fornaci di Barga nel mese di ottobre ci dicono che i lavoratori in media faranno 9 giorni di solidarietà e non ci sembra possa andare meglio per i mesi di novembre e dicembre. Peraltro non si ravvisano condizioni di ripresa produttiva. Dopo alcuni anni positivi che lasciavano ben sperare, il settore metallurgico è di nuovo scivolato in una pesante flessione produttiva".

KME detiene circa il 35% del mercato Europeo e di certo, sottolinea ancora Braccini, non sta andando meglio ai diretti concorrenti, ma sicuramente per i lavoratori di KME si prospetta, sottolinea, una fase difficile. Secondo Braccini non c’è dubbio che il rame continuerà ad essere il materiale di riferimento per la transizione ecologica, ma il problema è come si esce da una fase congiunturale, si garantiscono i livelli occupazionali e la tenuta dei salari, già falcidiati da una pesante inflazione.

"E’ in scadenza - dichiara ancora Braccini - anche il premio di risultato di gruppo che, per la prima volta dopo anni, aveva iniziato di nuovo a dare risposte positive in termini economici. Dovremmo quindi valutare quale tipo di rinnovo contrattuale discutere con l’azienda".

Infine per Braccini c’è da tenere conto anche di un altro aspetto: "Il rallentamento produttivo determina anche un diverso utilizzo degli impianti e delle turnazioni che, di conseguenza, si riflettono ulteriormente sull’arretramento degli stipendi di una parte dei lavoratori. Dunque per far fronte a questa pesante situazione ci vogliono misure straordinarie per tutelare i redditi ed il potere d’acquisto dei lavoratori, sia da parte delle aziende che del governo".