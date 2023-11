Kme, i sindacati: "Preoccupati dal calo di volumi produttivi"

Un incontro da richiedere a KME per discutere l’andamento del gruppo e sulle prospettive future, alla luce al continuo calo dei volumi produttivi che crea preoccupazione tra i sindacati ed anche effetti sui lavoratori. Lo richiedono FIM, FIOM e UILM tramite i propri coordinatori nazionali Fim Fiom Uilm gruppo KME: Michele Folloni, Massimo Braccini, Giacomo Saisi. Una richiesta che viene dopo il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm del gruppo KME che si è svolto ieri ed al quale hanno partecipato anche le RSU degli stabilimenti di Fornaci di Barga, Firenze, Serravalle Scrivia e Brescia. Nel coordinamento, fanno sapere i sindacati, sono stati discussi l’andamento del gruppo e le sue prospettive.

"Purtroppo- dichiarano Saisi, Braccini e Folloni -, permane in tutti i siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali e c’è preoccupazione da parte del coordinamento riguardo il continuo calo dei volumi produttivi". Secondo i tre coordinatori è dunque necessario comprendere le previsioni dell’azienda riguardo la ripresa.

"Questo quadro di incertezza e flessione produttiva sta determinando una condizione di preoccupazione, anche perché i lavoratori si vedono decurtare gli stipendi – dichiarano i coordinatori -. Vi è altresì la necessità di comprendere bene anche il quadro evolutivo della politica di risparmio energetico che l’azienda intende portare avanti, anche in considerazione dei progetti che nel corso degli anni avevano annunciato". Fim, Fiom e Uilm chiederanno all’azienda un incontro nazionale per discutere dell’andamento del gruppo, delle sue prospettive e per concordare i parametri di riferimento per il rinnovo del contratto aziendale per tutti gli stabilimenti del gruppo KME.

I sindacati però si rivolgono anche al governo nazionale: "Riteniamo - concludono - che il settore metallurgico debba avere la massima attenzione da parte del Governo, nella stessa misura del settore siderurgico".

L.G.