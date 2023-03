"Kme" e cassa integrazione I sindacati temono una proroga

Dovrebbe finire con il mese di maggio la cassa integrazione per i dipendenti KME, legata a un calo di produzione nei primi mesi del 2023. Ma i sindacati temono che così probabilmente non sarà e che si potrebbe arrivare a una proroga di altre 13 settimane, fino al 16 di luglio. Una possibilità che preoccupa appunto Fim, Fiom e Uil che sulla questione sono intervenuti con i segretari provinciali Kme Italy per lo stabilimento di Fornaci (Fim Cisl) Michele Folloni, (Fiom Cgil) Nicola Riva, (Uilm) Giacomo Saisi. Una notizia che preoccupa in particolare alla luce di un mercato che stenta a ripartire e che sposta la prevista ripresa produttiva in avanti, e che secondo i sindacati rischierebbe di determinare il ricorso a ulteriore cassa integrazione ordinaria. Le previsioni nelle settimane scorse erano state più ottimistiche: la flessione si è cominciata ad avvertire a fine 2022, nonostante questo l’anno si era chiuso con risultati più che positivi, per i sindacati, grazie a una prima parte con volumi di produzioni molto alti. Si sapeva che ci sarebbe stata una flessione per l’avvio del 2023, ma le previsioni erano per una ripresa già da marzo-aprile.

"Purtroppo - dicono i sindacati - il 2023 è ripartito come la fine dell’anno precedente, con volumi di produzione bassi: la ripresa, inizialmente prevista, si è ulteriormente spostata in avanti". Per i sindacati gli effetti si farebbero sentire anche sulle tasche dei lavoratori: "Una perdita di salario dovuto alla cassa integrazione che rischia di erodere quello che di buono è stato fatto con il premio di risultato dell’anno precedente - precisano - . In funzione dell’aumento dell’attività produttiva nel corso dell’ultimo anno sono state fatte circa 45 assunzioni che nel tempo sono quasi tutte passate da tempo determinato a indeterminato. Bisogna però fare attente valutazioni sulla situazione economica e finanziaria dell’azienda anche alla luce dei contratti a termine in corso, ne rimangono 14 da stabilizzare. Bisogna proseguire nel confronto con l’azienda".

Luca Galeotti