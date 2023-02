Kme, aumenta il premio di risultato per i lavoratori del 10 per cento

Buone notizie per quanto riguarda la Kme, la azienda mettallurgica di Fornaci di Barga. Sono emerse alla riunione del coordinamento nazionale Fim, Fiom e Uilm dell’azienda, dal quale è emerso che Kme Italy chiude il 2022 in positivo. Vero è che ora il nuovo anno si apre con una lieve flessione, ma da maggio già si parla di nuova ripresa.

I risultati in crescita e positivi, sottolineano i coordinatori nazionali Michele Folloni, Fim Cisl, Massimo Braccini, Fiom Cgil, e Giacomo Saisi, Uilm Uil, che si sono ritrovati il 22 febbraio scorso, portano ad aumentare il premio di risultato per i lavoratori di circa il 10%.

Spicca nella presentazione del risultato consuntivo per l’anno 2022, l’andamento dei parametri su cui era stato costruito il nuovo premio di risultato, Ebtda, produttività e qualità.

"E’ stato un anno molto positivo, tanto da portare il premio di produttività fissato come budget a 1.500 euro a 1.660 euro a favore dei lavoratori – dicono i tre coordinatori – E’ il dato che più di tutti sancisce il buon lavoro fatto dalle organizzazioni sindacali ma gran parte del merito va ai lavoratori che durante l’anno hanno affrontato anche turni impegnativi, il sabato e la domenica, per raggiungere i risultati".

L’incontro è servito anche a mettere sul tavolo le previsioni per il 2023 dove rispetto a un inizio anno che presenta alcuni fattori negativi, si attende una netta ripresa in linea con i trend del passato, attorno a maggi.

Come spiegano i sindacati i numeri parlano di un inizio anno con alcuni fattori negativi che hanno imposto all’azienda il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il calo riguarda soprattutto il settore dell’ottone. Cassa integrazione ordinaria che dovrebbe arrivare fino a maggio mentre per il secondo semestre l’azienda prevede un’importante ripresa produttiva.

Per i referenti di Fiom, Fim e Uilm: "Tengono invece molto bene il mercato i prodotti di rame". Numeri che sembrano poter garantire anche tutti i contratti a termine assunti nel 2022 dove sono state assunte 45 persone con contratto a termine.

"La maggior parte - concludono i sindacati, è stata rinnovata, ne mancano 17 che andranno in scadenza nei prossimi mesi ma da parte dell’azienda c’è tutto l’interesse e la volontà di confermarli. Come organizzazioni sindacali terremo monitorata la situazione per garantire il rinnovo di tutti i contratti".

Luca Galeotti