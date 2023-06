Kedrion, il peggio è passato Soddisfazione dei sindacati Posti di lavoro al sicuro

Dopo un periodo lungo tre anni, che ha visto Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL di Lucca affrontare una complessa fase di riorganizzazione industriale in Kedrion, una speranza per il futuro. I sindacati in una nota spiegano la situazione. “Nella mattinata di mercoledì 28 giugno, abbiamo nuovamente incontrato la dirigenza aziendale, presente al completo. L’azienda, sulla base delle nostre richieste, avanzate alcune settimane fa durante un incontro preparatorio, ha risposto ai quesiti più importanti, rappresentando un quadro particolarmente dettagliato, sia del complicato periodo che ci lasciamo alle spalle, che delle prossime prospettive industriali. Ovvero l’utilizzo di specifici ammortizzatori sociali, che hanno richiesto ben cinque diversi accordi collettivi.

Un gran lavoro sindacale che alla luce delle risposte ottenute, possiamo rivendicare con orgoglio e definire un pieno successo della contrattazione industriale, che vede un’azienda così importante uscire da una lunga condizione di penombra, tornando ad investire ingenti somme sul nostro territorio. Dal quadro che ci è stato rappresentato dall’azienda, questa, nella sua dimensione multinazionale, conta oltre cinquemila dipendenti distribuiti su sette stabilimenti di produzione di farmaci, più altre numerose sedi amministrative, logistiche e di sviluppo industriale sparsi nei vari Paesi del Mondo.

Per quanto riguarda la più importante distribuzione industriale, registriamo che tre degli stabilimenti principali si trovano proprio sul nostro territorio nazionale, uno dei quali a Napoli e due in Garfagnana, territorio lucchese che continua ad essere anche la sede legale dell’intera Holding. Come abbiamo detto, per quanto riguarda lo sviluppo industriale ci riteniamo soddisfatti della gestione sindacale fin qui operata. Non serve sottolineare quanto, per i sindacati, siano proprio gli investimenti a rappresentare l’elemento di maggiore rilevanza. Al momento, è per questi motivi che ci riteniamo soddisfatti del lavoro fatto durante la fase più grigia di questa importante azienda.

La riorganizzazione che abbiamo gestito con la fiducia dei lavoratori ci ha permesso di consolidare una realtà industriale che opera in un territorio già gravato dalle notevoli difficoltà logistiche e industriali, salvaguardando e conciliando occupazione e produzione“.