"Jeschua - Uno come tanti altri", musical nel piazzale della Chiesa

Ci siamo. Il musical "Jeschua - uno come tanti altri", arriva a Capannori questo sabato 27 settembre 2025 nel calendario del quarto festival "I Musei del Sorriso", organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nel piazzale della Chiesa di Capannori alle 21,15, (nella speranza che il meteo sia favorevole), va in scena il musical sulla vita di Gesù: un’opera pop, di Luciano Laurini, realizzata dalla Compagnia instabile dei 104 - Teatro del Sacro, uno spettacolo adatto a tutti che si inserisce fra gli appuntamenti realizzati sulle tappe della via Francigena in occasione del Giubileo. La quarta edizione del festival "I Musei del sorriso" offre un cartellone di oltre 40 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina a dicembre 2025; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 31 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I Musei del Sorriso" non sono musei specifici, ma un Festival annuale organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca per promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della zona attraverso eventi come mostre, spettacoli e attività didattiche. La terza edizione si è svolta nel 2024, e la quarta edizione è in programma per il 2025. Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara - Palazzo Ducale - 55100 Lucca: [email protected], 0039 0583 417483.

M.S.