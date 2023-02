Jeremy non ce l’ha fatta E’ morto dopo lo schianto

Non ce l’ha fatta Jeremy Bianchi. Troppo gravi le ferite e i traumi conseguenze dell’incidente di sabato pomeriggio a Sorbano del Giudice.

Il dicianovenne è morto ieri nella prima serata all’ospedale Cisanello di Pisa, dove era stato trasportato sabato pomeriggio già in gravissime condizioni. I medici hanno tentato di tutto pur di strapparlo alla morte, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Un ragazzo con una grande passione per le due ruote (la moto da cross, ma anche la bicicletta con la quale si arrampicava in vetta a monti e colline), amato e benvoluto da parenti e amici che oggi piangono la sua prematura e drammatica scomparsa.

Il dramma si è appunto consumato nel pomeriggio di sabato, intorno alle 15.30, quando Jeremy si è schiantato violentemente con la moto contro un arco dell’acquedotto del Nottolini in via di Sorbano del Giudice.

La dinamica resta ancora per certi versi da chiarire e saranno i rilievi della polizia municipale a fare chiarezza. Ma da una prima ricostruzione pare che il giovane stesse andando verso San Concordio insieme ad un amico, dietro di lui in sella ad un’altra moto, quando si sarebbe scontrato con una macchina proveniente nella direzione opposta nelle vicinanze dell’acquedotto. A quel punto Jeremy avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro una delle colonne dell’arco. In seguito all’urto violento sarebbe poi sbalzato a terra.

A chiamare i soccorsi sono stati l’amico e il conducente dell’auto, rimasti illesi entrambi.

Jeremy ha riportato invece vari traumi, per i quali è stato trasportato in codice rosso, con Pegaso, all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto è stata subito inviata dalla centrale operativa del 118 una ambulanza insieme all’automedica.

I soccorittori, però, resisi conto della gravità della situazione, hanno fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato nei campi nei pressi del luogo dell’incidente. Il giovane ventenne a bordo dell’eliambulanza è stato portato all’ospedale Cisanello di Pisa da dove non ha mai fatto ritorno.

Nei reparti dell’ospedale pisano la sua agonia è andata avanti per quasi ventiquattro ore, fino a quando il suo corpo piegato dalle ferite e dai traumi non si è definitivamente arreso, gettando al tempo stesso nello sconforto più nero familiari, parenti e i tanti amici.