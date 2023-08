Jazz on the green Musica e tradizioni a Pieve Fosciana nella natura

Per il terzo anno consecutivo, il "Green" del campo da golf in località Braccicorti di Pontecosi, in Comune di Pieve Fosciana, sarà il palcoscenico di una speciale serata di musica jazz con a seguire una degustazione di prodotti tipici locali. Quest’anno, inoltre, si potrà assistere anche ad un immaginario e inedito duetto sul palcoscenico culturale del Novecento tra il mondo artistico di Paolo Conte e quello di Woody Allen, grazie alla presentazione del libro del giornalista e scrittore Andrea Cosimini "Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera", pubblicato dalle Edizioni Melagrana. L’appuntamento, promosso da Comune di Pieve Fosciana, Unione Comuni, Golf Club Garfagnana, con il contributo di diverse aziende, è per domani, domenica 6 agosto, alle ore 18.45. A dilettare gli spettatori, sempre più numerosi ogni anno, dal palco allestito all’aperto, sarà un quartetto di musicisti di grande livello professionale artistico, come Andrea Tofanelli alla tromba, Piero Gaddi alle tastiere, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Ospite speciale de "Jazz on the green" 2023 sarà la brava vocalist jazz Sara Maghelli. Saranno eseguiti brani classici jazz come "Cheek to cheek", "As time goes by" e brani di Paolo Conte come "Aguaplano " e "Bartali". A dialogare con i musicisti, tra un’esecuzione e l’altra, ci sarà Andrea Cosimini in veste di conduttore. Per consentire la migliore organizzazione dell’evento e della degustazione dei prodotti tipici, al termine del concerto, è obbligatoria la prenotazione al numero389 6322686 (Antonio).

Dino Magistrelli