'Jazz in Rocca, Camporgiano: Libro e Concerto con le Musiche di Woody Allen'

Venerdì sera in piazza San Giacomo, proprio sotto la Rocca di Camporgiano, una serata di musica e parole con “Jazz in Rocca”. Ci sarà la presentazione del libro del giornalista e scrittore Andrea Cosimini, “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” (Edizioni Melagrana), che, per l’occasione, ha voluto al suo fianco un tris di musicisti d’eccezione: Anna D’Acunto (voce), Leo Ravera (pianoforte) e Fabrizio Desideri (clarinetto). I tre si cimenteranno nell’esecuzione di musiche tratte dai film del regista di Manhattan, con un medley riservato al grande cantautore di Asti. Modera l’incontro Andrea Pedri.