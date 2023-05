Jazz con Smooth Trio di Lombardi, Garibaldi e Nino Pellegrini

Smooth Trio: torna il jazz per orecchie esigenti al “TD Lemon 900“ in via Nazario Sauro, 513: stasera alle 21.30, per la rassegna TD in Jazz, potremo ascoltare Michela Lombardi (nella foto) interpretare le noti più dolci del jazz che si unisce al pop italiano e internazionale, fino alle colonne sonore e alla bossanova, con Andrea Garibaldi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso. Il prossimo appuntamento è mercoledì 31 maggio, sempre alle 21,30, con Roberto Beneventi alla fisarmonica, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.