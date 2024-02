Jassi Yanahmir va in scena all’Alfieri. La coreografia per le donne dell’Ariosto

Sarà la giovane ma già affermata coreografa statunitense Jassi Yanahmir (foto), proveniente dai palcoscenici dell’Off Broadway, a curare i movimenti scenici dello straordinario spettacolo musicale "Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre. Le donne dell’Orlando Furioso" della regista Consuelo Barilari, a cura di Schegge di Mediterraneo, ispirato alla riduzione del poema di Ludovico Ariosto fatta dallo scrittore Italo Calvino, portato in scena dalla Compagnia Terre Furiose, che andrà in scena, in anteprima nazionale,l’8 marzo (festa della donna), alle 21, al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Uno spettacolo musicale, dunque, dai contorni sempre più internazionali. Jassi Yanahmir ha un’importante esperienza nel mondo del teatro musicale, dal 2008 a oggi. Dal 2011 al 2017 è stata inoltre fondatrice e direttrice artistica del Tucson Fringe Festival in Arizona. Nel suo curriculum anche esperienze cinematografiche (ThisOne Time, 2020) e drammaturgiche.

"Il progetto – spiega la regista Consuelo Barilari - ha preso vita nel 2021, per preparare le celebrazioni di "Terre Furiose" del 2022, proseguendo nel 2023 per il centenario di Italo Calvino ed è stato rappresentato anche a Genova per i Rolli Days e per il Teatro Nazionale di Genova nelle ville storiche della città. Quest’estate, quando ho deciso di dare a questo lavoro l’assetto definitivo in forma di spettacolo musicale, ho incontrato Yassi Yanahmir in Garfagnana, dove lei, come me, è venuta a vivere il tempo migliore della sua vita. Questa terra magica e selvaggia, dove, come dice Maggiani "vince l’universo femminile che unisce le persone e genera bellezza".

Aveva letto l’annuncio del progetto, ci siamo incontrate, mi ha raccontato la sua esperienza nel musical nei palcoscenici oltreoceano. Così è nata la collaborazione". Lo spettacolo dell’Alfieri avrà le musiche originali di Andrea Nicolini, i costumi di Daniele Sulevich, le scenografie di Cri Eco. Paola Gassman introdurrà lo spettacolo, con il racconto dell’Orlando Furioso nella sua giovinezza, mentre gli attori e cantanti della Compagnia daranno volto e voce ai personaggi femminili e maschili al centro della narrazione. Per il ruolo di Orlando, come già annunciato, ci sarà il giovane e talentuoso Mattia Baldacci, genovese, dalle notevoli doti interpretative e canore.

Dino Magistrelli