Cade in montagna e muore, era un impiegato di tribunale

Lucca, 21 agosto 2023 – E’ profondo il cordoglio a Lucca per la morte di Ivan Vito Campanella, 30 anni, originario della Puglia ma che da tempo viveva nel capoluogo. Qui lavorava al tribunale. Il giovane ha avuto un incidente in montagna.

Era in vacanza in Svizzera quando è accaduta la tragedia. Doveva rientrare a lavoro proprio lunedì 21 agosto. I colleghi, conoscendo la sua puntualità, non vedendolo arrivare, si sono allarmati. E’ stata addirittura inviata la polizia giudiziaria a casa del trentenne.

Nessuna risposta però quando gli agenti hanno suonato al campanello. Poche ore dopo la notizia della morte. Data dalla sua famiglia in Puglia e arrivata poi in Toscana. A informare la famiglia, le autorità svizzere. L’incidente sarebbe accaduto in un sentiero.

Campanella era arrivato al tribunale di Lucca da circa un anno, dopo aver vinto un concorso. Lavorava come funzionario all’ufficio gip. Profondo il cordoglio in tribunale, con in testa il presidente Gerardo Boragine. La famiglia di Campanella è partita per la Svizzera.