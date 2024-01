Italy Discovery ha scelto Lucca “Polo di eccellenza agri-turistica“

La nostra città scelta come capofila regionale di un turismo legato alla natura. Non è un caso che Italia Discovery – che da sempre si impegna per la promozione della caompagna – abbia eletto Lucca a polo di eccellenza agro turistica e che qui abbia deciso di ospitare il convegno internazionale legato alla tradizione rurale tra sport, ambiente e accessibilità. Il convegno si terrà domani al Real Collegio di Lucca, da Italy Discovery: “Lucca e la grande tradizione rurale toscana, tra sport, salute ed accessibilità” con la mission dichiarata di valorizzare un turismo di qualità e di giungere alla certificazione di strade e percorsi che possano creare più punti di attrazione per il visitatore “green“ in termini di offerta sportiva, culturale enogastronomica, il tutto con occhio alla disabilità. Il convegno porterà a Lucca anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè. A presentare l’iniziativa, ieri a Palazzo Orsetti, Remo Santini, assessore al turismo, Fabio Barsanti, assessore allo sport, Roberto Particone, presidente di Italy Discovery, Loubna EL Bahara, vice presidente Italy Discovery, Rosalba Cardinale, vicepresidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia.

Per il secondo appuntamento dell’evento itinerante “La Campagna Italiana”, che toccherà tutta Italia, Italy Discovery, associazione patrocinata dal Ministero del Turismo ha dunque scelto Lucca e le sue meravigliose campagne per proporre, come ha evidenziato il presidente Roberto Particone, una nuova forma di turismo esperienziale che racchiuda nella sua area di sviluppo una serie di grandi opportunità di prodotti turistici legati ai vari territori rurali. Nasce così Italy Discovery Countryside.“Un momento importante per valorizzare lo sport e anche le frazioni – ha sottolineato l’assessore Barsanti – secondo un concetto di “rete“ per valorizzare percorsi di trekking, mountain bike e altro nell’ottica di un turismo sostenibile“.

E quanto il turismo abbia preso quota lo ha enucleato l’assessore Santini: “Rispetto al 2022, nel 2023 abbiamo registrato un boom di presenze di quasi più 15 per cento. Il pernottamento in media è di 2.9, l’obiettivo è quello di trattenere il turista oltre le 3 notti“. Riverberi tutti al positivo anche per i Musei nazionale di Palazzo Mansi e Villa Guinigi: “Nel 2023 hanno chiuso le presenze a quasi 28mila, con un incremento netto del 38% rispetto al 2022 quando erano state 20mila circa. Significa – sottolinea Santini – che siamo riusciti a far sinergia, un modus operandi che facciamo nostro per valorizzare tutto il territorio lucchese includendo anche Collodi“.

Sabato un altro momento importante. Italia Discovery organizzerà un curioso “Edu Tour“ con partenza alle 10 da piazza San Michele davanti alla chiesa. Toccherà le principali attrazini turistiche (Mura, Anfiteatro, Torre Guinigi, Cattedrale, via Fillungo, via dei Fossi, piazza San Frediano, vista sul giardino di Palazzo Pfanner e Orto Botanico) e alcune strutture ricettive: il Grand Hotel Universe e Palazzo Tucci. Per poi proseguire con un tuffo nell’artigianato di qualità dell’Atelier Ricci, Podere Micheli, Pasticceria Taddeucci. Al tour saranno presenti dieci buyer internazionali pronti a acquistare pacchetti turistici con il nome “Lucca“ come portabandire di tradizione rurale vera, tra sport, salute e accessibilità.

Laura Sartini