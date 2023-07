Italo Fontana omaggia Mimmo D'Alessandro con un Orologio U-Boat per il 25° Anniversario di Lucca Summer Festival Italo Fontana consegnerà personalmente un orologio U-Boat a Mimmo D'Alessandro, fondatore di Lucca Summer Festival, per celebrare il 25° anniversario. Un gesto per sottolineare l'eccellenza lucchese di un evento che attrae visitatori da tutto il mondo.