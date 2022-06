Elicottero disperso, spenti i macchinari della 'It's Tissue' in segno di rispetto

Lucca, 10 giugno 2022 - È quasi giunta al termine la grande fiera internazionale della carta di Lucca, It's Tissue, ma sono ore di apprensione, attesa e speranza per le sorti dei sette passeggeri dell'elicottero scomparso nell'Appennino mentre era in volo verso il Veneto.

Per questo motivo, è stata presa la decisione di concludere le iniziative dell'ultimo giorno di incontri del It's Tissue in sordina in segno di rispetto nei confronti dei sette. Secondo quanto si apprende, in particolare, è stato deciso di tenere i macchinari spenti.

Le tante industrie della carta che avevano allestito degli 'open house', spazi appositi in fabbrica dedicati alla presentazione dei loro apparati produttivi ad alta tecnologia e innovazione, hanno voluto manifestare con questo gesto la loro vicinanza ai quattro turchi e due libanesi professionisti del settore cartario che sono arrivati a Lucca proprio come tanti altri buyer di settore provenienti da tutto il mondo.

I sei professionisti, di cui si sono perse le tracce, avrebbero dovuto visitare un'azienda nel Trevigiano dopo aver preso parte alle iniziative di It's Tissue. Oggi le visite alle aziende proseguono ma i macchinari hi-tech e di ultimo brevetto saranno solo visibili esteriormente senza essere accesi, messi in funzione, come invece lo sono stati nei giorni scorsi per dare dimostrazione pratica delle lavorazioni.