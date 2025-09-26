"Istruzioni in videocall. Esperienza fantastica"

Lavorare a Lucca Comics & Games non significa soltanto vivere la manifestazione come visitatore, ma anche scoprire cosa accade dietro gli stand che animano l’evento. Abbiamo ascoltato l’esperienza raccontata da un giovane collaboratore che ha avuto l’opportunità di far parte dello staff dello stand di One Piece.

"Da tempo ero incuriosito dall’idea di vedere come fosse partecipare a questa manifestazione come interno alla realtà e non solo come spettatore. Ho trovato un annuncio su Indeed, ho inviato la candidatura e, dopo la selezione, sono stato contattato per un colloquio telefonico e una videochiamata di presentazione. Lì mi hanno spiegato regole, orari, abbigliamento e tutto ciò che sarebbe servito per affrontare i giorni della manifestazione".

Inserito in un team affiatato e ben organizzato, ha potuto apprezzare la disponibilità e la professionalità dei colleghi: "Bastava chiedere e loro erano pronti ad aiutare in ogni esigenza". Un ambiente reso ancora più speciale dallo stesso stand, One Piece, che ha reso il lavoro un vero piacere.

La testimonianza di Samuele Viviani mostra come dietro questo grande evento legato al mondo del fumetto, al gioco da tavolo e al cinema ci sia un grande lavoro di squadra, guidato da passione e tanta volontà per trasformarlo in qualcosa di unico e di altissima qualità ogni anno.

Alice Pietri