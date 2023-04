Istituto, strada, statua in ricordo di Carlo Piaggia

L’Istituto Comprensivo, del quale fa parte la nostra scuola primaria di Pieve San Paolo, è intitolato a Carlo Piaggia. Le scuole vengono denominate in ricordo di famosi scrittori, poeti, scienziati, educatori, personaggi importanti del passato. Ci siamo chiesti chi fosse Carlo Piaggia e perché il suo nome è stato dato anche al nostro Comprensivo. Per questo abbiamo fatto delle ricerche attraverso il web e abbiamo scoperto l’identità e l’importanza di questo personaggio: un esploratore che è nato proprio nel nostro territorio.

Sulla via a lui dedicata, nel comune di Capannori, di fronte alla scuola primaria “Del Fiorentino”, possiamo vederne una sua rappresentazione. Alcuni mesi fa è stata posizionata una statua in bronzo, opera dell’artista fiorentina Claudia Leporatti, che mostra Carlo Piaggia seduto, forse per la stanchezza e la fatica di un suo viaggio, ma con uno sguardo contemplativo, immerso nella natura. Il mosaico sulla parte del basamento ricorda le acque del Nilo, e la costellazione sulla parte posteriore della statua, dà il titolo all’opera: “Stella polare”. E orientandosi con la stella polare il nostro esploratore ha vissuto la sua breve, ma intensa vita.