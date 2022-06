Istituto comprensivo 2 più innovativo grazie ai 17 monitor “touch“

Sempre più innovativo, tecnologico e all’avanguardia. A migliorare la propria offerta è l’istituto comprensivo Pietrasanta 2, dove venerdì s è svolta l’inaugurazione itinerante dei 17 monitor “touch“ (più altri tre attesi a breve e due già in dotazione da gennaio grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca) acquistati grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito di un bando rivolto alla trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. Le nuove attrezzature sono andate a completare la fornitura delle aule, laddove sprovviste, e a rinnovare le lavagne multimediali (Lim) difettose o obsolete. In questo modo ogni classe elementare e media del comprensivo dispone oggi di un “digital board“, ossia un monitor “touch“ o una Lim. La cerimonia ha visto partecipare la dirigente Carmen Menchini (nella foto) e del presidente del consiglio d’istituto Nicola Lari, più alunni, docenti e rappresentanti di classe. "Si tratta di un progresso importante – dice Menchini – reso possibile dalla capacità della scuola di intercettare e utilizzare in tempi brevi le risorse del ’Pon digital board’. Per l’istituto è una grande innovazione tesa a migliorare la didattica e a rendere la scuola tecnologicamente all’avanguardia".