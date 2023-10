Ispettorato del lavoro. Scatta lo sciopero

Sciopero all’Ispettorato nazionale del lavoro per ottenere risposte dal Governo. L’iniziativa organizzata dai sindacati a livello nazionale toccherà anche Lucca stamani alle 11, quando una delegazione guidata dai segretari provinciali della Fp Cgil e UilPa si ritroverà davanti alla sede della Prefettura per un presidio di protesta. “Mancano ancora certezze sul riconoscimento degli arretrati della perequazione per il periodo 2020-2022, così come sembra ancora un miraggio il superamento del gap salariale esistente con il personale degli altri enti pubblici – incalza Rosario Mariotti, segretario UilPa Lucca -. Non solo siamo fermi ai problemi di 8 anni fa, ma a questi se ne sono aggiunti altri. I lavoratori dell’INL non vogliono più promesse ma certezze. Per questo aderiamo con convinzione allo sciopero nazionale e al presidio davanti alla prefettura e invitiamo i lavoratori a partecipare per far sentire la loro voce. Insieme alla Fp Cgil saremo ricevuti dal Prefetto, Giuseppa Scaduto, per consegnarle la nota firmata dai sindacati a livello nazionale con la preghiera di trasmetterla al Presidente del Consiglio dei Ministri”.