Isolato del 1200. Gli esperti tornano al pozzo

Ancora rilievi archeologici intorno alla ghiera del pozzo di epoca medievale rinvenuto durante i lavori per la nuova piazza del Giglio. Ieri altra tappa in loco degli incaricati della Soprintendenza per captare e mettere al sicuro ogni informazione su questo manufatto decisamente ben conservato, funzionale al quartiere che un tempo abitava la piazza. Ne esiste un altro all’estremità opposta, proprio come si usava fare all’epoca per servire di acqua l’intero quartiere. Gli esperti considerano un’ipotesi che l’antico nucleo abitato sia stato raso al suolo all’epoca di Castruccio Castracani. Gli scavi stanno portando in luce i muri delle case, costruiti in malta e ciottoli, pavimentazioni, strade e altro. Un “emerso“ mai così esteso, solo in parte intercettato nel corso del restyling della piazza nel 2001.