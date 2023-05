Isola ecologica chiusa per un mese Iniziano i lavori di manutenzione

Sistema Ambiente comunica che a partire da lunedì prossimo 15 maggio, scatterà la manutenzione dell’isola ecologica interrata di piazzale San Donato, che resterà chiusa un mese per consentire lo svolgimento dei lavori. In prossimità dell’area, però, saranno posti i carrellati che consentiranno di raccogliere tutte le tipologie di rifiuti. Sempre lunedì sarà riaperta l’isola ecologica interrata di via dei Bacchettoni. Sistema Ambiente ricorda anche gli ultimi due appuntamenti in calendario per le pulizie di primavera: lunedì 15 maggio, dalle 14 alle 18, al parco Matteotti a Sant’Anna e mercoledì 17, dalle 8 alle 12, al cimitero di Mutigliano. Si può conferire conferire carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, abbigliamento e olii vegetali esausti. Ammessi anche rifiuti ingombranti, grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, congelatori e lavastoviglie) e apparecchiature elettriche e elettroniche, medicinali scaduti, pile, toner.